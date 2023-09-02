«Українська броня» ввела в продаж перший анатомічний бронекостюм для жінок ЗСУ

Бронекостюм повністю закриває грудну область від вогнепальних ушкоджень.

Джерело фото: «Українська броня»

Виробник бронезахисту «Українська броня» представив на ринку перший анатомічний жіночий бронекостюм, який назвали «Рута люта». Цей костюм відрізняється відмінною системою швидкого скидання та модульним захистом для живота, шиї, плечей, паху і зовнішньої частини стегон.

За словами виробника, «Рута люта» має площу захисту, яка в 5 разів більша, ніж у балістичних пластинах. Цей бронекостюм повністю закриває грудну область для надійного захисту від вогнепальних ушкоджень, і окремі модулі забезпечують захист інших частин тіла, таких як живіт, шия, плечі, пах та стегна.

«Рута люта» була спроектована з урахуванням фізіології жінок і рівномірним розподілом ваги для забезпечення максимального комфорту під час носіння. Крім того, вона легше за чоловічу аналогічну броню і оснащена системою швидкого скидання. Костюм доступний у розмірах від XS до L.

Ціна «Рута люта» становить приблизно 50 000 гривень і залежить від розміру. Балістичні пласти до костюма купується окремо.

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