«Украинская броня» ввела в продажу первый анатомический бронекостюм для женщин ВСУ

Бронекостюм полностью закрывает грудную область от огнестрельных повреждений.

Источник фото: «Украинская броня»

Производитель бронезащиты «Украинская броня» представил на рынке первый анатомический женский бронекостюм, который назвали «Рута лютая». Этот костюм отличается отличной системой быстрого сброса и модульной защитой для живота, шеи, плеч, паха и внешней части бедер.

По словам производителя, «Рута лютая» имеет площадь защиты, которая в 5 раз больше, чем у баллистических пластин. Этот бронекостюм полностью закрывает грудную область для надежной защиты от огнестрельных повреждений, и отдельные модули обеспечивают защиту других частей тела, таких как живот, шея, плечи, пах и бедра.

«Рута лютая» была спроектирована с учетом физиологии женщин и равномерным распределением веса для обеспечения максимального комфорта при ношении. Кроме того, она легче мужской аналогичной брони и оснащена системой быстрого сброса. Костюм доступен в размерах от XS до L.

Цена «Рута лютая» составляет примерно 50 000 гривен и зависит от размера. Баллистические пласты к костюму приобретается отдельно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.