СБУ проводить обшуки у в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломаки

Зранку 5 вересня вдома у в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломаки Служба безпеки України проводить обшуки. Про це він повідомив у Телеграм.
Через це Ломако скасував й загальноміську нараду, яка мала відбутися вранці.
За його словами, підставою для обшуку є рішення Шевченківського райсуду Києва.
«В мене вдома обшуки. Зараз.
Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ.
Будуть обшукувати квартиру.
Попросив почекати, щоб зібрати та вивести з квартири трьох дітей, щоб вони не бачили. Але, питання схоже, термінове.
Що шукатимуть: мабуть трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста.
На якій пісдтаві: рішення Шевченківського райсуду Києва», — написав він.
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