СБУ проводить обшуки у в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломаки

За його словами, підставою для обшуку є рішення Шевченківського райсуду Києва.

Зранку 5 вересня вдома у в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломаки Служба безпеки України проводить обшуки. Про це він повідомив у Телеграм.

Через це Ломако скасував й загальноміську нараду, яка мала відбутися вранці.

За його словами, підставою для обшуку є рішення Шевченківського райсуду Києва.

«В мене вдома обшуки. Зараз.

Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ.

Будуть обшукувати квартиру.

Попросив почекати, щоб зібрати та вивести з квартири трьох дітей, щоб вони не бачили. Але, питання схоже, термінове.

Що шукатимуть: мабуть трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста.

На якій пісдтаві: рішення Шевченківського райсуду Києва», — написав він.

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