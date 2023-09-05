СБУ проводит обыски у и.о. городского головы Чернигова Александра Ломако

По его словам, основанием для обыска является решение Шевченковского райсуда Киева.

Утром 5 сентября дома у и.о. мэра Чернигова Александра Ломако Служба безопасности Украины проводит обыски. Об этом он сообщил в Телеграм.

Поэтому Ломако отменил и общегородское совещание, которое должно было состояться утром.

По его словам, основанием для обыска является решение Шевченковского райсуда Киева.

«У меня дома обыски. Сейчас.

Пока собирал детей в школу, меня посетила группа представителей СБУ.

Будут обыскивать квартиру.

Попросил подождать, чтобы собрать и вывести из квартиры троих детей, чтобы они не видели. Но, вопрос, похоже, срочный.

Что будут искать: наверное, трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города.

На каком основании: решение Шевченковского райсуда Киева», — написал он.

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