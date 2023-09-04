Ким Чен Ын и Путин могут встретиться в этом месяце и обсудить поставки оружия рф, — СМИ

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын планирует встретиться с российским диктатором Путиным и обсудить поставки вооружений. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что они планируют обсудить возможность поставки рф большего количества вооружений для войны против Украины и другое военное сотрудничество.

Ким уедет из Пхеньяна, вероятно, на бронепоезде, во Владивосток, где он встретится с Путиным. Также издание предполагает, что лидер КНДР может отправиться в Москву, однако это не точная информация.

Как пишет издание, Путин хочет, чтобы Ким согласился отправить рф артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Ким хотел бы, чтобы россия предоставила Северной Корее передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок.

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