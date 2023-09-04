Кім Чен Ин і Путін можуть зустрітися цього місяця і обговорити постачання зброї рф, — ЗМІ

Повідомляється, що вони планують обговорити військове співробітництво.

У вересні лідер КНДР Кім Чен Ин планує зустрінеться з російським диктатором Путіним і обговорити постачання озброєнь. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що вони планують обговорити можливість постачання рф більшої кількості озброєнь для війни проти України та інше військове співробітництво.

Кім поїде з Пхеньяну, ймовірно, на бронепоїзді, до Владивостока, де він зустрінеться з Путіним. Також видання припускає, що лідер КНДР може поїхати до Москви, однак це не точна інформація.

Як пише видання, Путін хоче, щоб Кім погодився відправити росії артилерійські снаряди і протитанкові ракети, а Кім хотів би, щоб рф надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів.

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