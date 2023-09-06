Ракетна атака на Київщину: у поліції показали фото наслідків

Через ракетну атаку ворога були пошкоджені транспортні засоби та декілька об’єктів.

Джерело фото: Андрій Нєбитов

Як раніше ми писали, у ніч на 6 вересня і зранку росія здійснила атаку на Україну, використовуючи ракети повітряного та наземного базування, а також дрони-камікадзе.

Начальник ГУ НП в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що наслідки ракетної атаки окупантів фіксують поліцейські Київщини.

«Через падіння уламків ракет маємо пошкодження 2 торговельних обʼєктів, гаражного кооперативу, складських приміщень. Пошкоджено вікна та балкони в 3 квартирах багатоповерхівок, вибуховою хвилею розбило скло також у відділі поліції», - заявив він.

За словами Нєбитова, внаслідок атаки пошкоджено 11 автомобілів, найбільше постраждали вантажівка та трактор на території одного із торговельних підприємств.

«На щастя, потерпілих немає.

Ще в одному із районів Київщини через падіння частин ракети вибило вікна в дитячому санаторії», -додав він.

Джерело фото: Андрій Нєбитов

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