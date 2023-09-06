Ракетная атака на Киевщину: в полиции показали фото последствий

Из-за ракетной атаки врага были повреждены транспортные средства и несколько объектов.

Источник фото: Андрей Небитов

Как ранее мы писали, в ночь на 6 сентября и утром россия совершила атаку на Украину, используя ракеты воздушного и наземного базирования, а также дроны-камикадзе.

Начальник ГУ ЧП в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что последствия ракетной атаки окупантов фиксируют полицейские Киевщины.

«Из-за падения обломков ракет возникли повреждения 2 торговых объектов, гаражного кооператива, складских помещений. Повреждены окна и балконы в трех квартирах многоэтажек, взрывной волной разбило стекло также в отделе полиции», - заявил он.

По словам Небитова, в результате атаки повреждены 11 автомобилей, больше всего пострадали грузовик и трактор на территории одного из торговых предприятий.

«К счастью, пострадавших нет.

Еще в одном из районов Киевщины из-за падения частей ракеты выбило окна в детском санатории», - добавил он.

Источник фото: Андрей Небитов

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