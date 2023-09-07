КСУ розпочав розгляд справи щодо конституційності «харківських угод»

Конституційний Суд розглядає справу щодо конституційності Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту росії на території України.

Велика палата Конституційного Суду України 7 вересня розпочала розгляд справи щодо конституційності «харківських угод». Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

«У четвер, 7 вересня, Велика палата на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочала розгляд справи за конституційним зверненням 49 народних депутатів України про надання висновку щодо конституційності Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої Законом України „Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України“ від 27 квітня 2010 року № 2153–VI», - сказано у повідомленні.

У КСУ додають, що у цій справі Суд оголосив перерву. Її розгляд Суд продовжить на відкритій частині одного з наступних пленарних засідань.

Раніше ми писали, що Конституційний Суд відкрив провадження у справі щодо конституційності «харківських угод».

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