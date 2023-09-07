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КСУ начал рассмотрение дела о конституционности «харьковских соглашений»

18:38, 7 сентября 2023
Конституционный Суд рассматривает дело по конституционности Соглашения между Украиной и рф по вопросам пребывания Черноморского флота россии на территории Украины.
КСУ начал рассмотрение дела о конституционности «харьковских соглашений»
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Большая палата Конституционного Суда Украины 7 сентября приступила к рассмотрению дела о конституционности «харьковских соглашений». Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

«В четверг, 7 сентября, Большая палата на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства приступила к рассмотрению дела по конституционному обращению 49 народных депутатов Украины о предоставлении заключения о конституционности Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года, ратифицированного Законом Украины «О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» от 27 апреля 2010 года № 2153-VI», - говорится в сообщении.

В КСУ добавляют, что по этому делу Суд объявил перерыв. Его рассмотрение Суд продолжит на открытой части одного из следующих пленарных заседаний.

Ранее сообщалось, что Конституционный Суд открыл производство по делу о конституционности «харьковских соглашений».

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