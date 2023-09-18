За 6 років 5 дипломів: 24-річний українець встановив рекорд

4-и із 5-ти отриманих дипломів про вищу освіту – з відзнакою.

Джерело фото: ukrinform

24-річний Євгеній Нотевський із міста Первомайськ встановив Національний рекорд у номінації «Наймолодший українець, який отримав найбільшу кількість дипломів про вищу освіту в Україні», – повідомляє «Укрінформ».

Хлопець завершив навчання за п'ятьма різними напрямами у п'яти вищих навчальних закладах.

Євгеній розпочав свій академічний шлях у 2016 році, коли вступив на бакалаврат спеціальності "Економіка" в Київському національному економічному університеті. У 2017 році, паралельно навчаючись, він також вступив на бакалаврат спеціальності «Право» заочно. Завершивши навчання на цих двох спеціальностях у 2020 і 2021 роках відповідно.

Після завершення бакалаврату, Євгеній продовжив свою освіту і у 2020 році вступив на магістратуру спеціальності «Менеджмент» в Київському національному економічному університеті. У 2021 році він також успішно вступив та паралельно навчався на спеціальностях «Державне управління та місцеве самоврядування» в Національному університеті «Одеська політехніка» та «Харчові технології» в Одеському національному технологічному університеті.

Завершивши своє навчання на цих спеціальностях, Євгеній не зупинився і у минулому році розпочав аспірантуру, працюючи над отриманням докторського ступеня у спеціальності «Менеджмент».

Крім того, з п'яти отриманих дипломів про вищу освіту, чотири – з відзнакою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.