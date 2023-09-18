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З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки повинні подати низку документів, у тому числі, декларацію.

Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

Закон про електронне декларування спростить життя виконуючим обов’язки керівників державних підприємств, установ та організацій, - НАЗК

Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців

Чиї декларації відкриватимуть першими, хто та що повинен буде задекларувати та які спрощення для декларантів передбачили в законі про відновлення е-декларування.

  1. В Україні

За 6 років 5 дипломів: 24-річний українець встановив рекорд

22:19, 18 вересня 2023
4-и із 5-ти отриманих дипломів про вищу освіту – з відзнакою.
За 6 років 5 дипломів: 24-річний українець встановив рекорд
Джерело фото: ukrinform
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24-річний Євгеній Нотевський із міста Первомайськ встановив Національний рекорд у номінації «Наймолодший українець, який отримав найбільшу кількість дипломів про вищу освіту в Україні», – повідомляє «Укрінформ».

Хлопець завершив навчання за п'ятьма різними напрямами у п'яти вищих навчальних закладах.

Євгеній розпочав свій академічний шлях у 2016 році, коли вступив на бакалаврат спеціальності "Економіка" в Київському національному економічному університеті. У 2017 році, паралельно навчаючись, він також вступив на бакалаврат спеціальності «Право» заочно. Завершивши навчання на цих двох спеціальностях у 2020 і 2021 роках відповідно.

Після завершення бакалаврату, Євгеній продовжив свою освіту і у 2020 році вступив на магістратуру спеціальності «Менеджмент» в Київському національному економічному університеті. У 2021 році він також успішно вступив та паралельно навчався на спеціальностях «Державне управління та місцеве самоврядування» в Національному університеті «Одеська політехніка» та «Харчові технології» в Одеському національному технологічному університеті.

Завершивши своє навчання на цих спеціальностях, Євгеній не зупинився і у минулому році розпочав аспірантуру, працюючи над отриманням докторського ступеня у спеціальності «Менеджмент».

Крім того, з п'яти отриманих дипломів про вищу освіту, чотири – з відзнакою.

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