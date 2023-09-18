За 6 лет 5 дипломов: 24-летний украинец установил рекорд

4-е из 5-ти полученных дипломов о высшем образовании – с отличием.

Источник фото: ukrinform

24-летний Евгений Нотевский из города Первомайск установил Национальный рекорд в номинации «Самый молодой украинец, который получил наибольшее количество дипломов о высшем образовании в Украине», – сообщает «Укринформ».

Парень завершил обучение по пяти различным направлениям в пяти высших учебных заведениях.

Евгений начал свой академический путь в 2016 году, когда поступил на бакалавриат специальности «Экономика» в Киевском национальном экономическом университете. В 2017 году, параллельно обучаясь, он также поступил на бакалавриат специальности «Право» заочно. Завершив обучение на этих двух специальностях в 2020 и 2021 годах соответственно.

После завершения бакалавриата, Евгений продолжил свое образование и в 2020 году поступил на магистратуру специальности «Менеджмент» в Киевском национальном экономическом университете. В 2021 году он также успешно поступил и параллельно учился на специальностях «Государственное управление и местное самоуправление» в Национальном университете «Одесская политехника» и «Пищевые технологии» в Одесском национальном технологическом университете.

Завершив свое обучение на этих специальностях, Евгений не остановился и в прошлом году начал аспирантуру, работая над получением докторской степени по специальности «Менеджмент».

Кроме того, из пяти полученных дипломов о высшем образовании, четыре – с отличием.

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