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  1. В Україні

У Києві сталася серйозна ДТП з перекиданням, відео

00:10, 23 вересня 2023
Від удару один з автомобілів декілька разів перевернувся на дорозі.
У Києві сталася серйозна ДТП з перекиданням, відео
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У четвер, 22 вересня, у Києві на Кільцевій дорозі сталася ДТП за участі двох автомобілів.

Як повідомила Патрульна поліція Києва, водій автомобіля Skoda під час зміни смуги не надав перевагу у русі автомобілю Ford, що призвело до зіткнення.

«На щастя, під час автопригоди ніхто не постраждав.

Інспектори склали на керманича Skoda протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Києві двоє п’яних чоловіків на очах у поліції викрали автівку з місця ДТП.

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