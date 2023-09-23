В Киеве произошло серьезное ДТП с опрокидыванием, видео

В четверг, 22 сентября, в Киеве на Окружной дороге произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Как сообщила Патрульная полиция Киева, водитель автомобиля Skoda во время смены полосы не уступил дорогу автомобилю Ford, что привело к столкновению.
«К счастью, во время автопроисшествия никто не пострадал.
Инспекторы составили на водителя Skoda протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) КУоАП», - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве двое пьяных мужчин на глазах у полиции угнали автомобиль с места ДТП.
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