В Киеве произошло серьезное ДТП с опрокидыванием, видео

От удара один из автомобилей несколько раз перевернулся на дороге.

В четверг, 22 сентября, в Киеве на Окружной дороге произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Как сообщила Патрульная полиция Киева, водитель автомобиля Skoda во время смены полосы не уступил дорогу автомобилю Ford, что привело к столкновению.

«К счастью, во время автопроисшествия никто не пострадал.

Инспекторы составили на водителя Skoda протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) КУоАП», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве двое пьяных мужчин на глазах у полиции угнали автомобиль с места ДТП.

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