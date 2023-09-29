Витрати на ув'язнених українців та військовополонених: в Мін'юсті назвали суми

Витрати на утримання ув'язнених українців становлять лише десятки гривень на день.

Джерело фото: BBC

В Україні витрати на утримання одного ув'язненого є надзвичайно низькими і складають лише декілька десятків гривень на день. Однак варто враховувати, що ці витрати включають лише основні потреби ув'язненого, такі як їжа, одяг, медичний догляд тощо. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська під час телемарафону.

«Витрати на одного в'язня є мізерними, це буквально кілька десятків гривень на день. Якщо ж мова йде про всі видатки на систему – це включає комунальні платежі, електрика, каналізація, адміністративні витрати. Загальні бюджети ми говоримо про мільярди гривень, конкретні витрати – в залежності від методології», – сказав міністр.

Загальні видатки на утримання системи в'язниць, які включають комунальні платежі, електрику, каналізацію, адміністративні витрати та інші фактори, становлять значно більші суми і розраховуються у мільярдах гривень. Точні витрати можуть варіюватися залежно від різних методологій і обліку.

До цього варто також зазначити, що в Україні на утриманні є не лише ув'язнені внутрішніх правопорушень, але й російські військовополонені. За словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, на утримання одного такого військовополоненого в Україні витрачається приблизно 10 000 гривень щомісяця. Витрати включають в себе одяг, медичне обслуговування, їжу, комунальні послуги, облаштування місця тримання, персонал і охорону.

У порівнянні з цим, утримання ув'язненого в СІЗО, або слідчому ізоляторі, коштує не набагато більше – близько 11 000 гривень на місяць.

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