На складах держпідприємства «Ліси України» накопичили понад 130 тисяч кубометрів дров

Перед Державним агентством лісових ресурсів поставлено завдання якнайшвидше напрацювати чітку та прозору ціну паливних дров для регіонів.

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На складах державного підприємства «Ліси України» наразі накопили понад 130 тис. кубометрів дров. За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, ДП «Ліси України» здатні повністю забезпечити потреби регіонів.

«Підприємства ДП "Ліси України" здатні повністю забезпечити потреби регіонів. Наразі на складах понад 130 тис. кубометрів дров», - зазначив Стрілець.

Перед Державним агентством лісових ресурсів поставлено завдання якнайшвидше напрацювати чітку та прозору ціну паливних дров для регіонів. У разі потреби скоригувати логістику, а також знизити їхню вартість, де це можливо, щоб вона відповідала потребам воєнного часу.

Нагадаємо, що до зими мешканців прифронтових регіонів мають забезпечити дровами. На цьому наголосила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук під час наради.

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