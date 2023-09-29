Українські адвокати можуть пройти стажування в Уельсі – як подати заявку

Британські палати адвокатів Church Court Chambers та Apex Chambers у рамках домовленостей з Національною асоціацією адвокатів України організовують другу програму оплачуваного стажування для українських адвокатів.
На цей раз стажування пройде в Уельсі.
Як розповіли у НААУ, бажаючі мають подати свої заявки до 9 жовтня. У Національній асоціації адвокатів України визначать трьох найкращих кандидатів, з яких Apex Chambers обере стажиста(ів).
Вимоги до кандидатів:
- членство в НААУ;
- досвід здійснення адвокатської діяльності від 1 до 7 років;
- знання англійської мови;
- наявність законних підстав виїзду за кордон.
Для участі у відборі необхідно надіслати на адресу [email protected] супровідний лист і своє резюме, складені англійською мовою, фотографію, копію паспорта і витяг з ЄРАУ, датований 2023 роком.
Програма стажування триватиме 6 тижнів. Міні-стажування (250 GBP/тиждень) відбудеться в столиці Уельса – м. Кардіфф. Воно включатиме роботу з адвокатами-баристерами у Палаті адвокатів, ведення записів під час судових засідань, надання допомоги під час пошуку необхідної інформації.
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