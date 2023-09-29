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Можливість надсилання суду процесуального документу на офіційний email, а не через Електронний кабінет, - позиція ВП ВС

Чи може фізична особа подати заяву чи позов на офіційну електронну скриньку суду, а не через Електронний суд, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

На посаду судді КСУ від Верховної Ради претендує член ЦВК Олександра Кармаза

Відомий перший кандидат в судді Конституційного Суду від парламенту – це член Центральної виборчої комісії.

Стало відомо, хто увійде до Дорадчої групи, що відбиратиме кандидатів в судді Конституційного Суду, від парламенту

Завершився строк прийому документів на члена Дорадчої групи експертів, яка фільтруватиме майбутніх суддів Конституційного Суду – від Верховної Ради опубліковано дані лише про одну кандидатуру.

Етична рада визначила графік співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті З’їзду науковців-правників

Співбесіди з кандидатами від науковців-правників відбудуться з 5 по 10 жовтня.

ВП ВС: Відсутність регламентації права на оскарження відмови у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора є розумним обмеженням, покликаним не перевантажувати судову систему

Велика Палата Верховного Суду пояснила, чому відсутність регламентації в національному законодавстві права на оскарження рішень про відмову у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора чи оскарження рішення про визнання відсутності порушення вимог щодо несумісності прокурором є розумним обмеженням.

  1. В Україні

Українські адвокати можуть пройти стажування в Уельсі – як подати заявку

15:08, 29 вересня 2023
Програма стажування триватиме 6 тижнів.
Українські адвокати можуть пройти стажування в Уельсі – як подати заявку
Кардіффський коронний суд Джерело фото: apexchambers.net
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Британські палати адвокатів Church Court Chambers та Apex Chambers у рамках домовленостей з Національною асоціацією адвокатів України організовують другу програму оплачуваного стажування для українських адвокатів.

На цей раз стажування пройде в Уельсі.

Як розповіли у НААУ, бажаючі мають подати свої заявки до 9 жовтня. У Національній асоціації адвокатів України визначать трьох найкращих кандидатів, з яких Apex Chambers обере стажиста(ів).

Вимоги до кандидатів:

  • членство в НААУ;
  • досвід здійснення адвокатської діяльності від 1 до 7 років;
  • знання англійської мови;
  • наявність законних підстав виїзду за кордон.

Для участі у відборі необхідно надіслати на адресу [email protected] супровідний лист і своє резюме, складені англійською мовою, фотографію, копію паспорта і витяг з ЄРАУ, датований 2023 роком.

Програма стажування триватиме 6 тижнів. Міні-стажування (250 GBP/тиждень) відбудеться в столиці Уельса – м. Кардіфф. Воно включатиме роботу з адвокатами-баристерами у Палаті адвокатів, ведення записів під час судових засідань, надання допомоги під час пошуку необхідної інформації.

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