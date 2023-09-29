Українські адвокати можуть пройти стажування в Уельсі – як подати заявку

Програма стажування триватиме 6 тижнів.

Кардіффський коронний суд Джерело фото: apexchambers.net

Британські палати адвокатів Church Court Chambers та Apex Chambers у рамках домовленостей з Національною асоціацією адвокатів України організовують другу програму оплачуваного стажування для українських адвокатів.

На цей раз стажування пройде в Уельсі.

Як розповіли у НААУ, бажаючі мають подати свої заявки до 9 жовтня. У Національній асоціації адвокатів України визначать трьох найкращих кандидатів, з яких Apex Chambers обере стажиста(ів).

Вимоги до кандидатів:

членство в НААУ;

досвід здійснення адвокатської діяльності від 1 до 7 років;

знання англійської мови;

наявність законних підстав виїзду за кордон.

Для участі у відборі необхідно надіслати на адресу [email protected] супровідний лист і своє резюме, складені англійською мовою, фотографію, копію паспорта і витяг з ЄРАУ, датований 2023 роком.

Програма стажування триватиме 6 тижнів. Міні-стажування (250 GBP/тиждень) відбудеться в столиці Уельса – м. Кардіфф. Воно включатиме роботу з адвокатами-баристерами у Палаті адвокатів, ведення записів під час судових засідань, надання допомоги під час пошуку необхідної інформації.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.