На посаду судді КСУ від Верховної Ради претендує член ЦВК Олександра Кармаза

Відомий перший кандидат в судді Конституційного Суду від парламенту – це член Центральної виборчої комісії.

18 вересня Верховна Рада оголосила про початок конкурсного відбору на три вакансії суддів Конституційного Суду України.

Нагадаємо, що конкурсний відбір відбудеться за новими правилами – кандидати проходитимуть попередній фільтр у Дорадчій групі експертів, в якій вирішальний голос мають представники, делеговані Венеційською комісією та іноземними й міжнародними організаціями.

Прийом документів від кандидатів до КСУ, які подаються особисто, завершується 17 жовтня 2023 року. А строк прийому документів, які подаються засобами поштового зв’язку завершується 23 жовтня 2023 року.

Наразі на посаду судді КСУ подала документи лише член Центральної виборчої комісії Олександра Кармаза. Вона була призначена на посаду члена Центральної виборчої комісії Постановою Верховної Ради 4 жовтня 2019 року. За даними ЗМІ, кандидатуру пропонувала фракція «Слуга народу».

З 2016 року Олександра Кармаза – професор кафедри приватно-правових дисциплін Університету сучасних знань; професор Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Нагадаємо, що вона вже претендувала на крісло судді КСУ наприкінці 2021 року, а також на початку 2023 року. Однак через вимоги міжнародників заборонити Верховній Раді, Президенту та з’їзду суддів призначати суддями КСУ кандидатів, яких Дорадча група оцінила як «невідповідних», та змінити порядок відбору суддів КСУ так, що вирішальний голос залишався за ними, останній конкурс до КСУ було скасовано.

Також ми писали, що вже завершився строк прийому документів на члена Дорадчої групи експертів, яка фільтруватиме майбутніх суддів Конституційного Суду.

Наразі офіційний сайт парламенту наводить дані лише стосовно однієї кандидатури у члени Дорадчої групи експертів – від фракції «Слуга народу».

Так, на члена Дорадчої групи претендує доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук Наталія Кузнєцова. На посаду заступника члена Дорадчої групи – член Науково-консультативних рад при ВС, КСУ, голові Верховної Ради Василь Шакун.

Від інших депутатських фракцій чи груп, станом на 13-30 29 вересня імен жодних інших кандидатів на сайті парламенту не опубліковано.

Нагадаємо, що у законі встановили, що протягом 6 років перевагу при голосуванні за кандидатів до Конституційного Суду України мають голоси членів Групи від «міжнародників». Так, Дорадча група ухвалює рішення щонайменше 4 голосами її членів, з яких принаймні 2 голоси мають бути від членів, які делеговані міжнародними організаціями чи Венеційською комісією. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» під час повторного голосування голоси трьох членів Дорадчої групи від «міжнародників» є вирішальними.

Автор: Наталя Мамченко

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