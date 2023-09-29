Інформацію про порушення прав адвокатів хочуть систематизувати

Факти порушень прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності хочуть узагальнювати у тематичні дайджести, оприлюднювати і надсилати відповідальним органам для реагування.

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Факти порушень прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності, які фіксує профільний комітет НААУ, мають узагальнюватися у тематичні дайджести, оприлюднюватися і регулярно надсилатися відповідальним органам для реагування.

На це звернула увагу голова НААУ та РАУ під час засідання Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Новий очільник Комітету підтримав такий напрям посилення реагування на порушення, зауваживши, цю інформацію треба доносити на постійній основі як до політиків, чиновників, суспільства, так і до правоохоронців (НАБУ, прокурорів, слідчих).

«У мене є декілька ідей щодо посилення напрямів подальшої роботи комітету. Втім, сьогодні я хотів би зібрати думки та пропозиції від колег. Тому пропоную узгодити спільне бачення вже на найближчому засіданні на початку жовтня», - зауважив очільник комітету.

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