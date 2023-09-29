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На посаду судді КСУ від Верховної Ради претендує член ЦВК Олександра Кармаза

Відомий перший кандидат в судді Конституційного Суду від парламенту – це член Центральної виборчої комісії.

Стало відомо, хто увійде до Дорадчої групи, що відбиратиме кандидатів в судді Конституційного Суду, від парламенту

Завершився строк прийому документів на члена Дорадчої групи експертів, яка фільтруватиме майбутніх суддів Конституційного Суду – від Верховної Ради опубліковано дані лише про одну кандидатуру.

Етична рада визначила графік співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті З’їзду науковців-правників

Співбесіди з кандидатами від науковців-правників відбудуться з 5 по 10 жовтня.

ВП ВС: Відсутність регламентації права на оскарження відмови у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора є розумним обмеженням, покликаним не перевантажувати судову систему

Велика Палата Верховного Суду пояснила, чому відсутність регламентації в національному законодавстві права на оскарження рішень про відмову у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора чи оскарження рішення про визнання відсутності порушення вимог щодо несумісності прокурором є розумним обмеженням.

У Міністерстві фінансів повідомили, чому суддівський оклад буде й далі розраховуватися з прожиткового мінімуму 2 102 гривні

На такому підході до розрахунку посадового окладу судді наполягають Уряд та Президент.

  1. В Україні

Інформацію про порушення прав адвокатів хочуть систематизувати

14:11, 29 вересня 2023
Факти порушень прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності хочуть узагальнювати у тематичні дайджести, оприлюднювати і надсилати відповідальним органам для реагування.
Інформацію про порушення прав адвокатів хочуть систематизувати
Джерело фото: ЗМІ
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Факти порушень прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності, які фіксує профільний комітет НААУ, мають узагальнюватися у тематичні дайджести, оприлюднюватися і регулярно надсилатися відповідальним органам для реагування.

На це звернула увагу голова НААУ та РАУ під час засідання Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Новий очільник Комітету підтримав такий напрям посилення реагування на порушення, зауваживши, цю інформацію треба доносити на постійній основі як до політиків, чиновників, суспільства, так і до правоохоронців (НАБУ, прокурорів, слідчих).

«У мене є декілька ідей щодо посилення напрямів подальшої роботи комітету. Втім, сьогодні я хотів би зібрати думки та пропозиції від колег. Тому пропоную узгодити спільне бачення вже на найближчому засіданні на початку жовтня», - зауважив очільник комітету.

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