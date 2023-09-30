З 1 жовтня МВС запускає Гарячу лінію Уповноваженого – 080 010 33 33.

МВС стає головним органом у координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З 1 жовтня МВС запускає Гарячу лінію Уповноваженого – 080 010 33 33. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Оператори надаватимуть інформацію щодо роботи Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Також консультуватимуть родичів зниклих безвісти та формуватимуть анкети до Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин», — наголосив він.

За словами Клименка, станом на сьогодні в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин міститься 9692 записи. МВС видало 9538 витягів.

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