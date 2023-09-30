У США знімуть фільм про катастрофу батискафа «Титан» під час занурення до уламків Титаніка

Під час експедиції батискафа на борту підводного апарату загинули всі пасажири.

Джерело фото: OceanGate Expeditions / AP

Американська компанія MindRiot Entertainment зніме художній фільм про загибель батискафа «Титан», який зазнав катастрофи під час занурення до уламків лайнера «Титанік». Про це повідомляє «The Guardian».

Продюсером виступить Брайан Доббінс, він займався комедійним хоррором «Потемніло» (оригінальна назва «The Blackening»). Доббінс співпрацює разом з компанією, яка знімає документальні фільми MindRiot Entertainment.

Під час експедиції батискафа на борту підводного апарату загинули всі пасажири. Ця трагедія стала міжнародною новиною ще в червні.

Як повідомляється, фільм охоплюватиме «періоди до, під час і після п’ятиденної трагедії».

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