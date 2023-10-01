Пропав безвісти ще 29 вересня: у річці на Київщині знайшли тіло чоловіка

Загиблий поїхав купатись, але потім зник.

Фото: ДСНС

Поблизу села Воропаїв Київської області у річці Десна знайшли тіло чоловіка. Як виявилось, ще 29 вересня він поїхав купатись, але потім зник. Про це повідомляє ДСНС. Обставини трагедії встановлять правоохоронці.

"1 жовтня до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про те, що мешканець Воропаєва 29 вересня поїхав на велосипеді купатися на старе русло річки Десна та до цього часу не повернувся", – йдеться у повідомленні.

Тіло загиблого було знайдено та за допомогою водолазного спорядження рятувальники дістали його на берег та передали поліції.

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