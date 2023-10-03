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Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

Верховний Суд зазначив, що необхідно враховувати, аналізуючи вплив порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей

Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

Вища рада правосуддя та ДСА знайшли гроші на придбання для судів 511 генераторів: але є нюанс

Не зовсім зрозуміло, як та що саме будуть закуповувати для судів.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

  1. В Україні

У Рівному судитимуть «народну артистку» за концерти в москві

20:53, 3 жовтня 2023
«Народну артистку» судитимуть за участь в концерті в москві, присвяченому окупації частини території України.
У Рівному судитимуть «народну артистку» за концерти в москві
Джерело фото: Управління СБ України в Рівненській області
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Служба безпеки України спільно з Рівненською обласною прокуратурою довела до суду справу щодо жительки Херсонщини, яку звинувачують у колабораційній діяльності та участі у заходах, які сприяли державі-агресору, російській федерації, – повідомили в Управлінні СБ України в Рівненській області.

Ця жінка, яка має почесне звання «народний артист України», отримала обвинувачення у тому, що вона погодилася виступити на мітингу-концерті в москві, який був присвячений тимчасовій окупації частини території України. Вона активно сприяла поширенню дезінформації серед світової спільноти, намагаючись передати повідомлення про те, що українці підтримують дії російських окупантів.

Служба безпеки України звинувачує її в порушенні статті 111-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за організацію та проведення політичних заходів, інформаційної діяльності, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації або збройних формувань. За цю статтю передбачена серйозна покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, а також конфіскація майна або без такої.

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