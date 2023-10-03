У Рівному судитимуть «народну артистку» за концерти в москві

«Народну артистку» судитимуть за участь в концерті в москві, присвяченому окупації частини території України.

Джерело фото: Управління СБ України в Рівненській області

Служба безпеки України спільно з Рівненською обласною прокуратурою довела до суду справу щодо жительки Херсонщини, яку звинувачують у колабораційній діяльності та участі у заходах, які сприяли державі-агресору, російській федерації, – повідомили в Управлінні СБ України в Рівненській області.

Ця жінка, яка має почесне звання «народний артист України», отримала обвинувачення у тому, що вона погодилася виступити на мітингу-концерті в москві, який був присвячений тимчасовій окупації частини території України. Вона активно сприяла поширенню дезінформації серед світової спільноти, намагаючись передати повідомлення про те, що українці підтримують дії російських окупантів.

Служба безпеки України звинувачує її в порушенні статті 111-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за організацію та проведення політичних заходів, інформаційної діяльності, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації або збройних формувань. За цю статтю передбачена серйозна покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, а також конфіскація майна або без такої.

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