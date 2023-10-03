Додаткові виплати військовим: розширили ряд категорій, хто отримуватиме по 100 тисяч гривень

29 вересня ряду категорій військовослужбовців збільшили доплати до 100 тисяч гривень.

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Міністерство оборони України розширило перелік військовослужбовців, які будуть отримувати додаткову винагороду. Серед категорій військовослужбовців, які отримають більше грошей, є поранені бійці, інструктори навчальних центрів, строковики та курсанти, – повідомили в Міноборони.

Згідно з новими правилами, найближчим часом додаткова винагорода буде призначена наступним категоріям військовослужбовців:

100 000 гривень отримають військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, навіть без умови перебування в районі ведення бойових дій. Раніше ця сума становила 30 000 гривень.

Ті самі 100 000 гривень отримають військовослужбовці, які виконують розмінування у районах ведення бойових дій. Раніше ця сума також була 30 000 гривень.

Військовослужбовці зі складу командування та штабів, які здійснюють управління частинами та підрозділами, що беруть участь у бойових діях, отримають 50 000 гривень замість попередніх 30 000 гривень.

Також 30 000 гривень призначено військовослужбовцям, які виконують завдання з розмінування поза районами ведення бойових дій.

Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці і не можуть виконувати обов'язки військової служби, отримають додатково 20 100 гривень з 1 червня.

Інструктори учбових центрів будуть отримувати додатково від 15 000 до 30 000 гривень, також з 1 червня.

Строковики отримають додаткову винагороду в розмірі 6 000 гривень, а курсанти – 2 350 гривень, також з 1 червня.

Всі ці зміни в грошовому забезпеченні військовослужбовців набудуть чинності з 29 вересня.

Крім того, виплати бійцям, які знаходяться на передовій, залишаються на попередньому рівні в розмірі 100 000 гривень.

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