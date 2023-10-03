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Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо уточнення обов’язків учасників судової справи

11:56, 3 жовтня 2023
Законопроект розроблений з метою уточнення положень щодо реєстрації електронного кабінету в ЄСІТС.
Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо уточнення обов’язків учасників судової справи
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», для певних держорганів скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді і вказувати ідентифікаційний код у заявах до суду, бо ВП ВС залишила без руху скаргу Апарату парламенту. Даний законопроект 2 жовтня Комітет рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні.

Комітет розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реєстрації електронного кабінету в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (реєстр. №10087 від 25 вересня 2023 року), поданий народними депутатами України Денисом Масловим, Романом Бабієм, а також альтернативний до нього проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення обов’язків учасників судової справи (реєстр. №10087-1 від 2 жовтня 2023 року), поданий народним депутатом України Павлом Павлішем.

Законопроекти розроблені з метою уточнення положень щодо реєстрації електронного кабінету в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

Так, у законопроектах пропонується уточнити положення Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України, що обов’язок реєстрації електронного кабінету стосується тих органів державної влади та інших державних органів, які зареєстровані за законодавством України як юридичні особи, а також тих юридичних осіб, які зареєстровані за законодавством України. Крім того, пропонується визначити: якщо зазначеними вище процесуальними кодексами встановлено вимогу щодо зазначення у змісті процесуального документа ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, а також реєстраційного номеру облікової картки платника податків або номеру і серії паспорта для фізичних осіб – громадян України, учасник справи, який є органом державної влади або іншим державним органом, не зареєстрованим за законодавством України як юридична особа, або посадовою особою, яка діє від імені такого органу, звільняється від обов’язку зазначення таких відомостей стосовно себе.

Обговоривши положення проекту, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання законопроекти за реєстр. №№10087, 10087-1, визначити їх невідкладними та скоротити строки внесення альтернативних законопроектів до початку розгляду питання. За результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект за реєстр. №10087-1 за основу і в цілому в редакції, запропонованій Комітетом. У зв’язку з цим законопроект за реєстр. №10087 - відхилити.

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