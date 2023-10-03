Діпфейк Тома Генкса використали для реклами стоматологічних послуг — дозволу в актора ніхто не питав

ШІ-версія Тома Генкса рекламує стоматологію в соцмережах — актор заявив, що не має до цього ‎жодного відношення.

Голлівудський актор Том Генкс попередив своїх шанувальників про фейк, який шириться мережею. Рекламодавець використав діпфек Хенкса для реклами стоматологічних послуг, при цьому не мавши дозволу актора.

«Є відео, в якому моя ШІ-копія рекламує якусь стоматологічну страховку. Я не маю до цього жодного відношення», — написав Генкс на своїй сторінці в Instagram.

Актор повідомив про це, щоб захистити прихильників від недобросовісного маркетингу та фейку.

«Тепер будь-хто може відтворити себе в будь-якому віці за допомогою штучного інтелекту або технології глибоких діпфейків. Завтра мене може збити автобус, але мої виступи можуть тривати й тривати», — запевняє Генкс.

Володар премії «Оскар» раніше висловлював занепокоєння щодо використання штучного інтелекту в кіно та на телебаченні, хоча й не відмовлявся від появи змінених версій себе у деяких фільмах. Так, у різдвяній анімації «Полярний експрес» (2004) була використана CGI-версія Генкса, а у стрічці «Чоловік на ім’я Отто» (2022) актора зістарили за допомогою ШІ. Те саме планують зробити у майбутньому фільмі Роберта Земекіса «Тут» (2024), зазначає The Guardian.

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