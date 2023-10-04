Нотаріуси не можуть подати звіт в е-кабінеті: НПУ просить ПФУ врегулювати питання

Нотаріуси не можуть продовжити роботу та заповнити всі обов’язкові поля електронного документа.

Джерело фото: pfu.gov.ua

Нотаріальна палата України звернулася до Пенсійного фонду України з клопотанням привести у відповідність до вимог законодавства технічну можливість подання нотаріусом звіту у вигляді електронного документа (через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України).

Як пояснили у НПУ, даний звіт подається нотаріусами про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, включаючи інформацію про вартість такого майна та суму сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

«10 серпня 2023 року ПФУ повідомив, що на вебпорталі електронних послуг ПФУ запрацював електронний кабінет нотаріуса. Але станом на сьогодні нотаріуси позбавлені можливості подати Звіт у вигляді електронного документа (через веб-портал електронних послуг ПФУ) у зв’язку з технічною несправністю системи. Адже після авторизації за КЕП, яка проходить успішно, та здійсненням входу в особистий кабінет для формування нового звіту після натискання кнопки «НОВИЙ ЗВІТ» з’являється повідомлення «Увага! За даними Вашого КЕП Ви не маєте права увійти в кабінет нотаріуса», що не дає можливості продовжити роботу та заповнити всі обов’язкові поля електронного документа», - зазначили у Нотаріальній палаті.

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