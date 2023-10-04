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Шуляк пояснила, яким буде механізм компенсацій за пошкоджене і знищене житло на тимчасово окупованих територіях

15:50, 4 жовтня 2023
Для жителів тимчасово окупованих територій планують окремий етап компенсацій.
Шуляк пояснила, яким буде механізм компенсацій за пошкоджене і знищене житло на тимчасово окупованих територіях
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Для жителів тимчасово окупованих територій у межах єВідновлення планують окремий етап компенсацій – як за пошкоджене, так і за повністю знищене в результаті збройної агресії рф майно. Про це розповіла голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Буде етап, який стосується компенсації на тимчасово окупованих територіях, але неможливо одночасно запустити всі етапи. Наразі ми фіксуємо тисячі заявок з таких міст як Маріуполь, Бахмут. Зараз є всі технічні можливості підтверджувати пошкодження житла завдяки супутниковим знімкам і іншим технічним можливостям», – повідомила вона.

Водночас Шуляк наголосила, що будуть міста, яким ймовірно буде надано статус повністю знищеного міста чи житлової інфраструктури. Тоді, за її словами, може бути скорочений порядок надання компенсацій. Якщо стане зрозуміло, що в тому чи іншому місті всі отримують компенсації, то по кожному будинку, по кожній квартирі аналізувати супутникові знімки буде не треба.

«Я скажу дуже непопулярні слова, але, на жаль, ми матимемо такі населені пункти, які ми не будемо з різних причин відбудовувати. Наприклад, якщо мінування чи екологічна ситуація не дозволяє його відбудувати, або якщо люди самі не захочуть повертатися. На жаль, таке буде. Це дуже болісно визнавати, але…», – підсумувала Шуляк.

Загалом, на сьогодні з 4 областей, які повністю або частково тимчасово окуповані рф надійшло майже 11 тис. заяв на компенсацію за пошкоджене житло. Найбільше – з Донецької та Херсонської областей (3206 і 3210 заяв відповідно), найменше – з Луганської області, яка майже повністю окупована рф з 2014 року – 63 заявки. По знищенному майну найбільше заявок з Донецької області – 220 заявок. З Херсонщини подали 137 заявок, а з Запорізької області – 39.

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