На Одещині покарали паліїв трави

Паліїв сухої рослинності притягнуто до адміністративної відповідальності.

На території Березівської територіальної громади Одеської області співробітники ДСНС виявили громадянку, яка спалювала залишки сухої рослинності та побутове сміття на території приватного домоволодіння.

Як повідомила пресслужба ДСНС України, за даним фактом складено адміністративний протокол за ст. 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також притягнуто до адмінвідповідальності за ст. 77-1 КУпАП ще одного чоловіка, який випалював сухостій. Внаслідок правопорушення виникла пожежа в с. Жеребкове Ананьївської громади. За скоєне передбачено штраф у розмірі від 3 060 гривень.

Раніше ми писали, що паліїв сухої трави будуть штрафувати.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.