Російському олігарху Чуркіну повідомили про підозру у заволодінні майном Львівського автобусного заводу на понад 350 млн грн

Наразі майно заводу повернуто державі.

Фото: ДБР

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну у заволодінні майном Львівського автобусного заводу (ЛАЗ), що призвело до збитків на понад 350 млн грн. Наразі майно заводу повернуто державі, повідомляє пресслужба Бюро.

Як повідомляється, у 2005 році Чуркін був обраний головою спостережної ради ЗАТ «Завод комунального транспорту» (колишній ВАТ «Львівський автомобільний завод»). Це дозволяло олігарху приймати рішення про відчуження об’єктів нерухомості.

У 2008 році він організував відчуження восьми об’єктів нерухомого майна колишнього держпідприємства, їх новими власниками стали його ж комерційні структури.

За даними ДБР, для проведення оборудки Чуркін надав вказівку підлеглому підробити офіційні фінансові документи ЗАТ «Завод комунального транспорту». Вони були використані для зняття всіх фінансових обтяжень з об’єктів нерухомого майна, що зекономило гроші олігарху та дозволило фактично вкрасти частину приміщень заводу.

Схожу схему, російський олігарх повторив у 2016 році. Він організував підробку судового рішення, яке стало підставою створення нібито законних умов для відчуження нерухомого майна заводу на користь його групи підприємств. Сума збитків завданих ЗАТ «Завод комунального транспорту» становить понад 367 млн грн. За даними ДБР, наразі майно заводу повернуто державі.

Росіянину повідомлено про підозру за статтею 358 (підроблення з метою використання офіційного документа, що складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, поєднане з організацією використання завідомо підробленого документа) та за статтею 191 (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

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