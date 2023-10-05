На Львівщині директор будівельної компанії продав 13 неіснуючих квартир

За 13 неіснуючих квартир директор будівельної компанії отримав понад 11 мільйонів гривень.

Джерело фото: Львівська обласна прокуратура

У Пустомитівському районі Львівської області директор будівельної компанії уклав фіктивні договори купівлі-продажу зі своїми клієнтами, в яких було вказано, що нерухомість буде зведена в майбутньому, – повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний розробив та впровадив шахрайську схему заволодіння великими сумами грошей. Він, будучи керівником будівельної фірми, оформив фіктивний продаж майнових прав на 13 квартир. Для цього він уклав фальшиві договори купівлі-продажу зі споживачами, в яких зазначалося, що нерухомість буде побудована в майбутньому в певні строки. Планувалося спорудити багатоповерховий будинок в одному з сіл Пустомитівського району.

Згідно укладених угод, потерпілі передавали готівкою частину або весь вартість житла. Підозрюваний видає довідки про оплату та обіцяє перерахувати гроші на корпоративний рахунок фірми. Однак він цього не робив і розпоряджався грошима на свій розсуд.

В результаті цих дій чоловік заволодів понад 11 мільйонами гривень.

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