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Поліція викрила групу малолітніх, які обкрадали могили полеглих Героїв

07:19, 6 жовтня 2023
8 малолітніх порушників крали прапори, браслети, шеврони, нашивки та інші пам’ятні предмети з могил Героїв.
Поліція викрила групу малолітніх, які обкрадали могили полеглих Героїв
Джерело фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві
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Поліцейські відкрили справу про групу малолітніх, які вчиняли крадіжки на могилах загиблих Героїв, – повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві.

До поліції звернулась місцева мешканка, яка розповіла, що відвідуючи могилу свого чоловіка, який загинув на війні, вона бачила двох школярок, які обкрадали могили інших військовослужбовців. Заявниця розповіла, що, відвідуючи могилу свого чоловіка, який віддав життя за країну, вона помітила двох школярів, які викрадали речі із могил інших військовослужбовців. Після того, як жінка звернулася до дітей з зауваженнями, вони відповіли їй грубощами.

На місці події зібралися інші люди з аналогічними скаргами. Під час відвідування могил своїх родичів, вони часто бачили, як декілька неповнолітніх порушників крали прапори, браслети, шеврони, нашивки, квіти та інші пам'ятні предмети.

Поліція викрила 8 малолітніх порушників, 2010 і 2011 років народження. Проти батьків дітей складено адміністративні матеріали.

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