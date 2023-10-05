Обвал конструкцій Дегтярівського мосту: у Києві проводять обшуки в Департаменті КМДА, Київавтодорі та у підрядників

Проводяться одночасні обшуки за 8 адресами.

Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці проводять обшуки в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, комунальної корпорації "Київавтодор" і низки суб'єктів господарювання під час реконструкції шляхопроводу на перетині вулиць Дегтярівської та Довженка в Києві. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідчі дії проводять прокурори спільно зі співробітниками поліції.

"У межах провадження, 05.10.2023, на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 8 адресами, а саме, за місцем розташування Департаменту, комунальної корпорації та підрядних організацій", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу обвалилися бетонні балки.

У КМДА розповіли, хто заплатить за обвалення Дегтярівського мосту.

За фактом обвалу конструкцій Дегтярівського мосту відкрили кримінальне провадження.

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