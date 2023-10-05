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Розширено форми компенсації за пошкодження квартир та будинків внаслідок бойових дій, щоб люди могли самі відбудовувати своє майно

Чинний Закон не дозволяє отримати компенсацію «живими» грошима для самостійного відновлення об’єкта нерухомості та придбання будівельної продукції.

Концепт посилення стійкості демократії стане основою дорожньої карти реформ, - Денис Шмигаль

Денис Шмигаль зазначив, що розроблений за ініціативою Президента Концепт посилення стійкості демократії в Україні — це рамковий документ, який стане основою дорожньої карти реформ.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

Верховна Рада спростила процедуру списання військового майна

Новий закон встановить опис спрощеної процедури списання військового майна.

  1. В Україні

Продавав авто, ввезені для ЗСУ: судитимуть організатора «схеми»

23:23, 5 жовтня 2023
Організатору «схеми» може загрожувати до семи років позбавлення волі.
Продавав авто, ввезені для ЗСУ: судитимуть організатора «схеми»
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що в Закарпатській області правоохоронці викрили чоловіка у серпні цього року під час продажу за 5800 доларів США транспортного засобу, який ввезли на територію України під виглядом гуманітарної допомоги. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що раніше він продав ще одне авто від благодійників цивільним особам за 4 тис. доларів США.

«Згідно з поданими деклараціями «Про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», транспортні засоби передали німецькі волонтери одному з українських благодійних фондів для потреб ЗСУ.

На підставі зібраних доказів ділку повідомили про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, що вчинене у значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення понад 53 тис. грн застави, яку він сплатив», - сказано у повідомленні.

Наразі за погодження Ужгородської окружної прокуратури обвинувальний акт скеровано на розгляду суду. За скоєне організатору оборудки може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що на Харківщині судитимуть групу псевдоволонтерів.

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