Продавав авто, ввезені для ЗСУ: судитимуть організатора «схеми»

Організатору «схеми» може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що в Закарпатській області правоохоронці викрили чоловіка у серпні цього року під час продажу за 5800 доларів США транспортного засобу, який ввезли на територію України під виглядом гуманітарної допомоги. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що раніше він продав ще одне авто від благодійників цивільним особам за 4 тис. доларів США.

«Згідно з поданими деклараціями «Про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», транспортні засоби передали німецькі волонтери одному з українських благодійних фондів для потреб ЗСУ.

На підставі зібраних доказів ділку повідомили про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, що вчинене у значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення понад 53 тис. грн застави, яку він сплатив», - сказано у повідомленні.

Наразі за погодження Ужгородської окружної прокуратури обвинувальний акт скеровано на розгляду суду. За скоєне організатору оборудки може загрожувати до семи років позбавлення волі.

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