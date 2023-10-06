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  1. В Україні

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Коломойському

16:50, 6 жовтня 2023
Ігор Коломойський залишиться під вартою.
Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Коломойському
Фото: hromadske.ua
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У п’ятницю, 6 жовтня, Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського на скасування застави у 3,9 мільярдів гривень, передає «Суспільне».

Під час засідання суддя поінформувала, що громадянство Ігоря Коломойського було припинено від 17 липня 2022 року. Бізнесмен відповів, що міграційна служба про це його не повідомляла. Натомість він визнав, що має паспорти Кіпру та Ізраїлю.

Прокурори заявили, що у Коломойського окрім внутрішнього паспорта громадянина Ізраїлю є і закордонний. Про це свідчать документи посольства Ізраїлю в Україні.

Сторона захисту стверджувала, що Коломойський «не має змоги хоча б теоретично» сплатити таку заставу. А ще адвокати заявили про хронічні захворювання у бізнесмена, через які запобіжний захід є «несумісним зі станом здоров'я».

Натомість прокурори заперечували проти апеляції.

В підсумку Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів Коломойського і залишив його в СІЗО із правом на заставу в 3,9 мільярда гривень.

Нагадаємо, Коломойський заявив, що у нього «ніби як забрали» громадянство України.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України підтвердила, що бізнесмену Ігорю Коломойському оголошено нову підозру. Нові факти протиправної діяльності викрили СБУ, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора.

Також нагадаємо, що Ігор Коломойський у суботу, 2 вересня, прибув в Шевченківський райсуд Києва. Там йому обирали запобіжний захід.

Засідання відбувалося в закритому режимі, про це клопотали його адвокати.

Суд обрав  Коломойському запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Раніше ми повідомляли, що зранку цього ж дня правоохоронці вручили підозру Ігорю Коломойському за двома статтями. Як зазначили в СБУ, підозра оголошена ст. 190 - шахрайство і за ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Згодом НАБУ та САП на 48 годин арештували активи Ігоря Коломойського.

Також Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави Ігорю Коломойському — з майже 510 мільйонів гривень до понад 3,8 мільярдів гривень.

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