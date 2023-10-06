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Апеляційна палата ВАКС збільшила заставу заступнику міністра агрополітики Висоцькому в 6 разів

16:45, 6 жовтня 2023
Заставу Тарасу Висоцькому збільшили з 805 тисяч гривень до майже 5 мільйонів.
Апеляційна палата ВАКС збільшила заставу заступнику міністра агрополітики Висоцькому в 6 разів
Фото: suspilne.media
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У п’ятницю, 6 жовтня, Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та змінила запобіжний захід, обраний першому заступнику Міністра аграрної політики та продовольства - одному з підозрюваних у справі щодо зловживань на суму понад 62 млн грн під час закупівель продуктів в якості гуманітарної допомоги. Про це повідомила пресслужба САП.

«Так, колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді від 31.08.2023 в частині розміру застави - 805 тис. грн та постановила нову, відповідно до якої визначено розмір застави у сумі 4 997 608 грн.

Крім того, Апеляційна палата ВАКС поклала на особу додатковий обов’язок, а саме носіння електронного засобу контролю», - сказано у повідомленні.

У САП додають, що в іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

САП не називає прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького.

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід заступнику міністра агрополітики Тарасу Висоцькому.

Нагадаємо, Мінагрополітики заперечує вину першого заступника міністра Тараса Висоцького у зловживаннях під час закупівлі продуктів.

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