Кабмін введе заборону на користування землею під Каховським сховищем на 15 років

Єдині виключення, які дозволені - це зміни з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель.

Колаж: sud.ua

Кабінет міністрів на 15 років запровадить заборону на передачу у власність, користування чи зміну цільового призначення земель Каховського водосховища. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідний законопроект буде ухвалено 6 жовтня.

При цьому Шмигаль також розповів про виключення у 15-річній забороні.

«Єдині виключення, які дозволені - це зміни з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель», - зазначив він.

Прем'єр наголосив на важливості, щоб за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення.

«Тому встановлюємо такі заборони, і тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС», - пояснив він.

Крім того, буде виділено додатково 335 мільйонів гривень для Херсонської області з метою подальших робіт щодо подолання наслідків підриву російськими окупантами греблі та затоплення регіону.

«Зокрема, 187 млн грн спрямовуємо Херсонщині на першочергове відновлення об'єктів водо- й теплопостачання. Ще 148 млн грн - на інші завдання, зокрема ремонт доріг у Херсоні, які необхідні для нормального функціонування міста», - сказав Шмигаль.

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