Україні треба посилити боротьбу з корупцією і протидію контрабанді зброї — ЄС у звіті щодо безвізу

У ЄС розраховують, що Україна продовжить зусиль у боротьбі з корупцією, організованою злочинністю, приділяючи особливу увагу протидії контрабанді вогнепальної зброї та наркотиків.

В Європейському Союзу повідомили, що в цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, але потрібні продовжувати робити кроки, де це можливо. Про це йдеться у шостому звіті Європейської комісії в рамках механізму призупинення безвізових режимів.

«Загалом Україна продовжує виконувати критерії візової лібералізації та вжила заходів для виконання деяких попередніх рекомендацій Єврокомісії. Однак необхідні подальші зусилля, де це можливо в нинішніх умовах», – сказано у звіті.

У Єврокомісії зазначають, що подальшого вирішення потребують такі питання:

Узгодження візової політики України зі списком третіх країн, з якими у ЄС діє візовий режим, зокрема щодо країн, які становлять загрозу для Євросоюзу через нелегальну міграцію або безпеку;

Продовження зусиль у боротьбі з організованою злочинністю, приділяючи особливу увагу протидії контрабанді вогнепальної зброї та наркотиків, незважаючи на виклики, пов'язані з війною.

Продовження зусиль у боротьбі з корупцією, зокрема шляхом ухвалення плану дій з імплементації Стратегії розшуку та повернення активів на період з 2020 по 2025 рік та внесення поправок до закону про AРMA, який регулює порядок розпоряджання заарештованими активами.

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