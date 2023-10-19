Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вакантні посади в штаті держустанов та в апаратах судів необхідно скоротити – Мінфін

В Уряді та Міністерстві фінансів наполягають на фінансуванні лише працюючих службовців.

Велика Палата Верховного Суду виснувала щодо права громадян на відшкодування після реквізиції і мобілізації їх нерухомості державою

Будинок, який придбала пенсіонерка, використали під опорний пункт, вона звернулася до суду за відшкодуванням, - Велика Палата Верховного Суду вказала, що використання військовослужбовцями ЗСУ майна позивачки – це виконання позивачкою як громадянкою України конституційних обов`язків, і не може бути діянням, яким їй завдана моральна шкода.

Патрульний поліцейський працював вночі водієм таксі, але попався, коли підвозив дівчат

Суд не оцінив підробіток поліцейського під час дії комендантської години та використання ним посвідчення водія іншої особи.

Тимофій Милованов заявив, що антикорупційні експерти, які не були на держслужбі, не мають морального права робити антикорупційну реформу

«Це ганебна ситуація, реформи пишуть ті, хто не мають досвіду державної служби», - Радник керівника Офісу Президенту Тимофій Милованов заявив, що критики-експерти з боротьби з корупцією, які не були на державні службі з 2014 року, це «говорящіє голови» на зарплаті».

Верховна Рада ухвалила постанову про пропозицію зменшити видатки на правосуддя і збільшити на ВРП і ВККС

Парламент ухвалив постанову з пропозиціями зменшити видатки місцевим та апеляційним судами і збільшити на Вищу раду правосуддя та ВККС.

  1. В Україні

Били та калічили, вимагаючи криптовалюту: у Києві затримали «рекетирів»

07:56, 19 жовтня 2023
Столичні правоохоронці затримали групу викрадачів, що здійснили напад на підприємця задля отримання коштів.
Били та калічили, вимагаючи криптовалюту: у Києві затримали «рекетирів»
Джерело фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Під час спільної операції Київської міської прокуратури і правоохоронних органів було припинено діяльність групи зловмисників, які здійснили незаконне позбавлення волі та розбійний напад на підприємця з метою заволодіння його грошима. Учасники цієї злочинної групи, які мешкають у місті Черкаси, віком від 21 до 25 років, були виявлені і затримані, – повідомляє столична прокуратура.

За даними слідства, учасники цієї групи володіли товариськими зв'язками з потерпілим, який став жертвою їхньої злочинної схеми. Вони проникли в його квартиру та застосували фізичний тиск, вимагаючи перерахувати на їхній рахунок наявну у нього криптовалюту. Хоча підприємець спротивлявся та намагався втекти, зловмисники наздогнали його і завдали фізичних та психологічних травм. Потерпілий навіть отримав перелом ноги та побоїв.

Під тиском погроз та зляканий за власне життя, чоловік перерахував приблизно 28 тисяч доларів США на рахунок нападників. Після отримання грошей зловмисники вкрали його документи та цінні речі та втекли з місця подій.

У результаті проведених слідчих дій та обшуків, правоохоронцям вдалося встановити осіб, які стояли за цим жахливим нападом. Слідчі дії відбувалися як в Києві, так і в Черкасах.

Під час обшуків у фігурантів були вилучені мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти. Окрім цього, в одного з них було знайдено приблизно 300 боєприпасів для автоматичної зброї.

Наразі четверо осіб були повідомлені про підозру, і питання про обрання їм запобіжних заходів знаходиться на розгляді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді