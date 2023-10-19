Били та калічили, вимагаючи криптовалюту: у Києві затримали «рекетирів»

Столичні правоохоронці затримали групу викрадачів, що здійснили напад на підприємця задля отримання коштів.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Під час спільної операції Київської міської прокуратури і правоохоронних органів було припинено діяльність групи зловмисників, які здійснили незаконне позбавлення волі та розбійний напад на підприємця з метою заволодіння його грошима. Учасники цієї злочинної групи, які мешкають у місті Черкаси, віком від 21 до 25 років, були виявлені і затримані, – повідомляє столична прокуратура.

За даними слідства, учасники цієї групи володіли товариськими зв'язками з потерпілим, який став жертвою їхньої злочинної схеми. Вони проникли в його квартиру та застосували фізичний тиск, вимагаючи перерахувати на їхній рахунок наявну у нього криптовалюту. Хоча підприємець спротивлявся та намагався втекти, зловмисники наздогнали його і завдали фізичних та психологічних травм. Потерпілий навіть отримав перелом ноги та побоїв.

Під тиском погроз та зляканий за власне життя, чоловік перерахував приблизно 28 тисяч доларів США на рахунок нападників. Після отримання грошей зловмисники вкрали його документи та цінні речі та втекли з місця подій.

У результаті проведених слідчих дій та обшуків, правоохоронцям вдалося встановити осіб, які стояли за цим жахливим нападом. Слідчі дії відбувалися як в Києві, так і в Черкасах.

Під час обшуків у фігурантів були вилучені мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти. Окрім цього, в одного з них було знайдено приблизно 300 боєприпасів для автоматичної зброї.

Наразі четверо осіб були повідомлені про підозру, і питання про обрання їм запобіжних заходів знаходиться на розгляді.

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