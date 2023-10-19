На Миколаївщині засудили двох колаборанток, які працювали на ворога під час окупації Снігурівки

Жінок засуджено до 6 років тюрми.

Фото: Миколаївська обласна прокуратура

На Миколаївщині до 6 років тюрми засуджено двох колаборанток, які побудували кар’єру в окупаційному органі. Про це повідомляє прокуратура області.

Прокурор у суді довів, що жінки, під час окупації рф Снігурівка та Снігурівського району добровільно погодилися на співпрацю з ворогом.

Одна з них була призначена на посаду начальника «відділу соціальних виплат військово-цивільної адміністрації м. Снігурівки та Снігурівського району Херсонської області». Жінка виконувала організаційно-розпорядчі функції, а саме: контролювала та організовувала роботу відділу окупаційної адміністрації держави-агресора, формувала та передавала звітність представникам рф про роботу тощо.

Інша жінка обіймала посаду головного бухгалтера військово-цивільної адміністрації м. Снігурівки та Снігурівського району Херсонської області. В її обовʼязки входили контроль та організація роботи бухгалтерського відділу окупаційної адміністрації, нарахування заробітної плати та видача коштів працівникам окупаційної влади, передача звітності роботи її відділу щодо використання коштів.

Колаборанток визнано винними у пред’явленому обвинуваченні та засуджено до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Хмельниччині покарали навідницю російських ракет.

Також на Кіровоградщині коригувальниця ворожих ракет отримала довічне ув'язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.