В Николаевской области осудили двух коллаборанток, которые работали на врага во время оккупации Снигиревки

Женщины приговорены к 6 годам тюрьмы.

В Николаевской области к 6 годам тюрьмы приговорены две коллаборантки, которые построили карьеру в оккупационном органе. Об этом сообщает прокуратура области.

Прокурор в суде доказал, что женщины во время оккупации рф Снигиревки и Снигиревского района добровольно согласились на сотрудничество с врагом.

Одна из них была назначена на должность начальника отдела социальных выплат военно-гражданской администрации г. Снигиревки и Снигиревского района Херсонской области. Женщина выполняла организационно-распорядительные функции, а именно: контролировала и организовывала работу отдела оккупационной администрации государства-агрессора, формировала и передавала отчетность представителям рф о работе и т.д.

Другая женщина занимала должность главного бухгалтера военно-гражданской администрации г. Снигиревки и Снегиревского района Херсонской области. В ее обязанности входили контроль и организация работы бухгалтерского отдела оккупационной администрации, начисление заработной платы и выдача средств работникам оккупационных властей, передача отчетности работы ее отдела по использованию средств.

Коллаборанток признали виновными и приговорили к 6 годам лишения свободы.

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