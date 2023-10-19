Били и калечили, требуя криптовалюту: в Киеве задержали «рэкетиров»

Столичные правоохранители задержали группу похитителей, совершивших нападение на предпринимателя для получения средств.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Во время совместной операции Киевской городской прокуратуры и правоохранительных органов была пресечена деятельность группы злоумышленников, которые совершили незаконное лишение свободы и разбойное нападение на предпринимателя с целью завладения его деньгами. Участники этой преступной группы, проживающие в городе Черкассы, в возрасте от 21 до 25 лет, были обнаружены и задержаны, - сообщает столичная прокуратура.

По данным следствия, участники этой группы обладали товарищескими связями с потерпевшим, который стал жертвой их преступной схемы. Они проникли в его квартиру и применили физическое давление, требуя перечислить на их счет имеющуюся у него криптовалюту. Хотя предприниматель сопротивлялся и пытался убежать, злоумышленники догнали его и нанесли физические и психологические травмы. Пострадавший даже получил перелом ноги и побои.

Под давлением угроз и испуганный за собственную жизнь, мужчина перечислил примерно 28 тысяч долларов США на счет нападавших. После получения денег злоумышленники украли его документы и ценные вещи и скрылись с места событий.

В результате проведенных следственных действий и обысков, правоохранителям удалось установить лиц, которые стояли за этим ужасным нападением. Следственные действия происходили как в Киеве, так и в Черкассах.

Во время обысков у фигурантов были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства. Кроме этого, у одного из них было найдено примерно 300 боеприпасов для автоматического оружия.

Сейчас четверо человек были уведомлены о подозрении, и вопрос об избрании им меры пресечения находится на рассмотрении.

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