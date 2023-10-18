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Большая Палата Верховного Суда решила вопрос о праве граждан на возмещение после реквизиции и мобилизации их недвижимости государством

Дом, который приобрела пенсионерка, использовали под опорный пункт, она обратилась в суд за возмещением, - Большая Палата Верховного Суда указала, что использование военнослужащими ВСУ имущества истицы – это исполнение истицей как гражданкой Украины конституционных обязанностей, и не может быть деянием, которым ей причинен моральный вред.

Патрульный полицейский работал ночью водителем такси, но попался, когда подвозил девушек

Суд не оценил подработку полицейского во время действия комендантского часа и использование им водительского удостоверения другого человека.

Тимофей Милованов заявил, что антикоррупционные эксперты, не находившиеся на госслужбе, не имеют морального права делать антикоррупционную реформу

«Это позорная ситуация, реформы пишут те, у кого нет опыта государственной службы», - советник руководителя Офиса Президенту Тимофей Милованов заявил, что критики-эксперты по борьбе с коррупцией, которые не были на госслужбе с 2014 года, это «говорящие головы» на зарплате».

Верховная Рада приняла постановление о предложении уменьшить расходы на правосудие и увеличить на ВСП и ВККС

Парламент принял постановление с предложениями уменьшить расходы местным и апелляционным судами и увеличить Высший совет правосудия и ВККС.

Суд вправе распечатывать электронные документы только при необходимости или полностью вести дело в электронной форме, - решение ВСП

Если ранее материалы дела формировались и хранились исключительно в бумажной форме, теперь вводится возможность ведения дела судом в бумажной, электронной или смешанной форме.

  1. В Украине

Украине нужно усилить борьбу с коррупцией и противодействие контрабанде оружия — ЕС в отчете по безвизу

18:18, 18 октября 2023
В ЕС рассчитывают, что Украина продолжит усилия по борьбе с коррупцией, организованной преступностью, уделяя особое внимание противодействию контрабанде огнестрельного оружия и наркотиков.
Украине нужно усилить борьбу с коррупцией и противодействие контрабанде оружия — ЕС в отчете по безвизу
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В Европейском Союзе сообщили, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, но нужно продолжать делать шаги, где это возможно. Об этом говорится в шестом отчете Европейской комиссии в рамках механизма приостановки безвизовых режимов.

«В целом Украина продолжает выполнять критерии визовой либерализации и приняла меры для выполнения некоторых предыдущих рекомендаций Еврокомиссии. Однако необходимы дальнейшие усилия, где это возможно в нынешних условиях», – говорится в отчете.

В Еврокомиссии отмечают, что дальнейшего решения требуют следующие вопросы:

- согласование визовой политики Украины со списком третьих стран, с которыми у ЕС действует визовый режим, в частности в отношении стран, представляющих угрозу для Евросоюза из-за нелегальной миграции или безопасности;

- продолжение усилий в борьбе с организованной преступностью, уделяя особое внимание противодействию контрабанде огнестрельного оружия и наркотиков, несмотря на вызовы, связанные с войной;

- продолжение усилий в борьбе с коррупцией, в частности путем принятия плана действий по имплементации Стратегии розыска и возврата активов на период с 2020 по 2025 год и внесения поправок в закон об АРМА, который регулирует порядок распоряжения арестованными активами.

Ранее сообщалось, что в Киев приехала ревизор от США – спецпредставитель Пенни Прицкер, которая будет следить за реформами в Украине.

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