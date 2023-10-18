Украине нужно усилить борьбу с коррупцией и противодействие контрабанде оружия — ЕС в отчете по безвизу

В ЕС рассчитывают, что Украина продолжит усилия по борьбе с коррупцией, организованной преступностью, уделяя особое внимание противодействию контрабанде огнестрельного оружия и наркотиков.

В Европейском Союзе сообщили, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, но нужно продолжать делать шаги, где это возможно. Об этом говорится в шестом отчете Европейской комиссии в рамках механизма приостановки безвизовых режимов.

«В целом Украина продолжает выполнять критерии визовой либерализации и приняла меры для выполнения некоторых предыдущих рекомендаций Еврокомиссии. Однако необходимы дальнейшие усилия, где это возможно в нынешних условиях», – говорится в отчете.

В Еврокомиссии отмечают, что дальнейшего решения требуют следующие вопросы:

- согласование визовой политики Украины со списком третьих стран, с которыми у ЕС действует визовый режим, в частности в отношении стран, представляющих угрозу для Евросоюза из-за нелегальной миграции или безопасности;

- продолжение усилий в борьбе с организованной преступностью, уделяя особое внимание противодействию контрабанде огнестрельного оружия и наркотиков, несмотря на вызовы, связанные с войной;

- продолжение усилий в борьбе с коррупцией, в частности путем принятия плана действий по имплементации Стратегии розыска и возврата активов на период с 2020 по 2025 год и внесения поправок в закон об АРМА, который регулирует порядок распоряжения арестованными активами.

Ранее сообщалось, что в Киев приехала ревизор от США – спецпредставитель Пенни Прицкер, которая будет следить за реформами в Украине.

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