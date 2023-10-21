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Відтепер онлайн-запис на складання практичних водійських іспитів доступний по всій Україні

07:00, 21 жовтня 2023
Кандидати у водії можуть дистанційно через функціонал е-запис оформити талони на практичні іспити на дати з 1 листопада.
Відтепер онлайн-запис на складання практичних водійських іспитів доступний по всій Україні
Фото: 1zahid.com
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Головний сервісний центр МВС повідомив, що для майбутніх кермувальників відкрився доступ до онлайн запису на практичні іспити в усі сервісні центри МВС. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Це робиться аби наші клієнти мали змогу отримати талон попереднього запису не лише при відвідуванні сервісного центру МВС, а й здійснити запис віддалено в будь-якому зручному для них місці.

Вже зараз кандидати у водії по всій Україні можуть дистанційно через функціонал е-запис оформити талони на практичні іспити на дати з 1 листопада», - сказано у повідомленні.

Раніше онлайн запис був доступний до сервісних центрів МВС, які задіяні в пілотному проєкті. А наразі – до всіх, у яких приймають іспити.

У МВС зазначають, що система дозволить записуватися онлайн у день звернення та заздалегідь, на 13 днів наперед. Завдяки онлайн запису, кількість візитів до сервісного центру МВС скоротиться з двох до одного.

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