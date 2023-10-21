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  1. В Украине

Теперь онлайн-запись на сдачу практических водительских экзаменов доступна по всей Украине

07:00, 21 октября 2023
Кандидаты в водители могут дистанционно через функционал е-запись оформить талоны на практические экзамены на даты с 1 ноября.
Теперь онлайн-запись на сдачу практических водительских экзаменов доступна по всей Украине
Фото: 1zahid.com
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Главный сервисный центр МВД сообщил, что для будущих водителей открылся доступ к онлайн записи на практические экзамены во все сервисные центры МВД. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Это делается, чтобы наши клиенты имели возможность получить талон предварительной записи не только при посещении сервисного центра МВД, но и осуществить запись удаленно в любом удобном для них месте.

Уже сейчас кандидаты в водители по всей Украине могут дистанционно через функционал е-запись оформить талоны на практические экзамены на даты с 1 ноября», - говорится в сообщении.

Ранее онлайн запись была доступна в сервисные центры МВД, которые задействованы в пилотном проекте. А сейчас – ко всем, в которых принимают экзамены.

В МВД отмечают, что система позволит записываться онлайн в день обращения и заранее, на 13 дней. Благодаря онлайн записи количество визитов в сервисный центр МВД сократится с двух до одного.

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