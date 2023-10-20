В Киевской области в доме взорвался котел, фото

В результате взрыва котла опеки получил мужчина.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

18 октября в селе Пуховка Броварского района Киевской области в одном из домовладений взорвался котел.

Как сообщила полиция Киевской области, мужчина с женщиной самостоятельно разжигали котел, но из-за изменения температуры произошел взрыв.

«Владелец дома получил ожоги I-II степени и был госпитализирован в больницу. Также позже за медицинской помощью обратилась его супруга.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности следователи проводят досудебное расследование (ч. 1 ст. 270 УКУ)», - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

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