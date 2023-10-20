На Київщині у будинку вибухнув котел, фото

В результаті вибуху котла опіки отримав чоловік.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

18 жовтня в селі Пухівка Броварського району Київської області в одному із домоволодінь вибухнув котел.

Як повідомила поліція Київської області, чоловік із жінкою самостійно розпалювали котел, та через зміну температури відбувся вибух.

«Власник будинку отримав опіки I-II ступеня та був госпіталізований до лікарні. Також згодом за медичною допомогою звернулася його дружина.

За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки слідчі проводять досудове розслідування (ч. 1 ст. 270 ККУ)»,- сказано у повідомленні.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

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