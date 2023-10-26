Компенсація за придбане авто киянам-захисникам, які отримали тяжкі поранення: як отримати

Кияни-особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати часткову компенсацію за придбане авто.

Фото: volynnews.com

КМДА надає можливість ветеранам російсько-української війни отримати часткову грошову компенсацію від купівлі автомобіля, який вони придбали раніше, передає ArmyInform.

Отримати таку компенсацію можуть кияни-особи з інвалідністю І та ІІ групи, які внаслідок поранення/або каліцтва, що зазнали під час участі у заходах, необхідних для оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України, дістали ушкодження, що призвели до втрати верхніх або нижніх кінцівок.

«Ця програма передбачена рішенням Київської міської ради від 10.11.2022 року № 5585/5626. Щоб отримати часткову грошову компенсацію ветерану потрібно заповнити свої дані та надати необхідні документи для перевірки. Після цього їхній запит розглядатиме комісія при Департаменті соціальної політики», — розповіла начальник відділу медичного забезпечення центру «Київ Мілітарі Хаб» Жанна Головата.

Вона також додала, що відсоток відшкодування за раніше придбаний автомобіль нараховуватиметься залежно від цінової політики та стану машини. Він може становити від 10% до 95% вартості автомобіля.

Для заповнення анкети захиснику потрібно надати свої персональні дані:

електронна пошта;

прізвище, ім’я, по батькові;

контактний номер телефону;

адреса реєстрації;

серія та номер посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

серія та номер паспорта;

копія паспорта в гарній якості;

копія індивідуального ідентифікаційного номера;

копія виписки з огляду медико-соціальної експертної комісії;

копія довідки військово-лікарської комісії;

копія довідки про обставини травми;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за необхідності);

копія національного посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії;

копія договору купівлі-продажу транспортного засобу;

копія довідки-рахунка та/або чек із зазначенням ціни автомобіля з урахуванням податку на додану вартість;

копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

номер банківського рахунка.

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