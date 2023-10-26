Компенсация за приобретенное авто киевлянам-защитникам, получившим тяжелые ранения: как получить

Киевляне-особы с инвалидностью в результате войны могут получить частичную компенсацию за приобретенное авто.

Фото: volynnews.com

КГГА дает возможность ветеранам российско-украинской войны получить частичную денежную компенсацию от покупки автомобиля, который они приобрели ранее, передает ArmyInform.

Получить такую компенсацию могут киевляне-лица с инвалидностью I и II группы, которые в результате ранения/или увечья, что получили в результате участия в мероприятиях, необходимых для обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф против Украины, получили повреждения, повлекшие потерю верхних или нижних конечностей.

«Эта программа предусмотрена решением Киевского городского совета от 10.11.2022 № 5585/5626. Чтобы получить частичную денежную компенсацию, ветерану нужно заполнить свои данные и предоставить необходимые документы для проверки. После этого их запрос будет рассматривать комиссия при Департаменте социальной политики», – рассказала начальник отдела медицинского обеспечения центра «Киев Милитари Хаб» Жанна Головата.

Она также добавила, что процент возмещения за ранее приобретенный автомобиль будет начисляться в зависимости от ценовой политики и состояния машины. Он может составлять от 10 до 95% стоимости автомобиля.

Для заполнения анкеты защитнику необходимо предоставить свои персональные данные:

электронная почта;

Фамилия Имя Отчество;

контактный номер телефона;

адрес регистрации;

серия и номер удостоверения личности с инвалидностью в результате войны;

копия удостоверения личности с инвалидностью в результате войны;

серия и номер паспорта;

копия паспорта в хорошем качестве;

копия индивидуального идентификационного номера;

копия выписки по обзору медико-социальной экспертной комиссии;

копия справки военно-врачебной комиссии;

копия справки об обстоятельствах травмы;

копия справки о взятии на учет внутриперемещенного лица (при необходимости);

копия национального водительского удостоверения Украины на право управления транспортными средствами соответствующей категории;

копия договора купли-продажи транспортного средства;

копия справки-счета и/или чек с указанием цены автомобиля с учетом налога на добавленную стоимость;

копия свидетельства регистрации транспортного средства;

номер банковского счета.

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