Компенсация за приобретенное авто киевлянам-защитникам, получившим тяжелые ранения: как получить

КГГА дает возможность ветеранам российско-украинской войны получить частичную денежную компенсацию от покупки автомобиля, который они приобрели ранее, передает ArmyInform.
Получить такую компенсацию могут киевляне-лица с инвалидностью I и II группы, которые в результате ранения/или увечья, что получили в результате участия в мероприятиях, необходимых для обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф против Украины, получили повреждения, повлекшие потерю верхних или нижних конечностей.
«Эта программа предусмотрена решением Киевского городского совета от 10.11.2022 № 5585/5626. Чтобы получить частичную денежную компенсацию, ветерану нужно заполнить свои данные и предоставить необходимые документы для проверки. После этого их запрос будет рассматривать комиссия при Департаменте социальной политики», – рассказала начальник отдела медицинского обеспечения центра «Киев Милитари Хаб» Жанна Головата.
Она также добавила, что процент возмещения за ранее приобретенный автомобиль будет начисляться в зависимости от ценовой политики и состояния машины. Он может составлять от 10 до 95% стоимости автомобиля.
Для заполнения анкеты защитнику необходимо предоставить свои персональные данные:
электронная почта;
Фамилия Имя Отчество;
контактный номер телефона;
адрес регистрации;
серия и номер удостоверения личности с инвалидностью в результате войны;
копия удостоверения личности с инвалидностью в результате войны;
серия и номер паспорта;
копия паспорта в хорошем качестве;
копия индивидуального идентификационного номера;
копия выписки по обзору медико-социальной экспертной комиссии;
копия справки военно-врачебной комиссии;
копия справки об обстоятельствах травмы;
копия справки о взятии на учет внутриперемещенного лица (при необходимости);
копия национального водительского удостоверения Украины на право управления транспортными средствами соответствующей категории;
копия договора купли-продажи транспортного средства;
копия справки-счета и/или чек с указанием цены автомобиля с учетом налога на добавленную стоимость;
копия свидетельства регистрации транспортного средства;
номер банковского счета.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.