У Миколаєві у чоловіка в гаражі знайшли кулемет, набої, автомат Калашникова та багато іншого, фото

Зі слів чоловіка, усю зброю та боєприпаси він привіз із місць, де проходили бойові дії.

Джерело фото: npu.gov.ua

У Миколаєві поліція викрила чоловіка у зберіганні зброї та боєприпасів. Як розповіли у пресслужбі, отримавши оперативну інформацію про те, що місцевий мешканець зберігає вогнепальну зброю та бойові припаси, слідчі поліції спільно з оперативниками Миколаївського райуправління та обласного Управління СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури провели санкціоновані обшуки у помешканні чоловіка та належних йому гаражних приміщеннях.

«Під час слідчих дій в одному з гаражів чоловіка правоохоронці виявили та вилучили гранатомет РПГ-18, автомат Калашникова, танковий кулемет Калашникова, 11 корпусів гранат типу РГО, сім - типу Ф-1, два - типу РГН, 12 підривачів до ручних гранат типу УДЗ, сім - типу УЗРГМ-2, один - типу УЗРГМ, 15 40-міліметрових гранатометних пострілів типу ВОГ-25, три піротехнічні вироби типу РДГ, заряд до мінометного пострілу, 30-міліметровий реактивний патрон, 4700 набоїв до автоматичної зброї та інше майно військового призначення, - повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Махно.

Зі слів чоловіка, усю зброю та боєприпаси він привіз із місць, де проходили бойові дії.

Все вилучене правоохоронці направили на експертне дослідження.

Чоловіка слідчі затримали, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що карається позбавленням волі на строк до семи років.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

Джерело фото: npu.gov.ua

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